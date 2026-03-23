FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 13,00 di oggi, 23 marzo 2026, in via Cavour, per un incendio che sta interessando alcuni ciclomotori. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte in supporto. Intervenute anche le forze dell’ordine per regolare il traffico e avviare le indagini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: motorini in fiamme in via Cavour. Colonna di fumo nero sul centro storico

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