Auto distrutta dalle fiamme sulla via Emilia intervento dei pompieri
Nel pomeriggio di oggi, venerdì, intorno alle 15, un’auto è stata avvolta dalle fiamme lungo la via Emilia a Savignano sul Rubicone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cesena, che hanno spento l’incendio e spento il veicolo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte. La vettura è stata completamente distrutta dall’incendio, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori per estinguere le fiamme.
Nel pomeriggio di oggi, venerdì, intorno alle 15, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta a Savignano sul Rubicone su un incendio di un'autovettura lungo la via Emilia.?Il personale operativo ha provveduto allo spegnimento delle fiamme che avvolgevano il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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