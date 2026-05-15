Auto distrutta dalle fiamme sulla via Emilia intervento dei pompieri

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, intorno alle 15, un’auto è stata avvolta dalle fiamme lungo la via Emilia a Savignano sul Rubicone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cesena, che hanno spento l’incendio e spento il veicolo. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte. La vettura è stata completamente distrutta dall’incendio, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori per estinguere le fiamme.

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