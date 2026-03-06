La colonna di fumo e il deposito avvolto dalle fiamme | concluso l’intervento dei pompieri

Questa mattina a San GiacomoAgruzzo, vicino a Bolzano, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un deposito situato vicino a un edificio abitativo. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la colonna di fumo che si era formata. L’intervento è stato concluso senza ulteriori dettagli disponibili.

Diversi gli operatori accorsi sul posto per domare l’incendio che stamattina è divampato a San GiacomoAgruzzo. A prendere fuoco un deposito nei pressi di un edificio abitativo Una densa colonna di fumo e la struttura di un deposito completamente avvolta dalle fiamme. È questo lo scenario che stamattina, venerdì 6 marzo, si presentava nei pressi di un edificio abitativo a San GiacomoAgruzzo, a sud di Bolzano. L’allarme alla Centrale Unica di Emergenza è scattato alle 8:51 e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del posto, supportati dai colleghi di Laives e dai permanenti di Bolzano. Grazie a un rapido ma intenso intervento, i pompieri sono riusciti a domare l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero all’edificio residenziale e alle strutture agricole circostanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Maxi incendio: capannone avvolto dalle fiamme, colonna di fumo visibile a distanzaUna densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano.

Furgoncino in corsa avvolto dalle fiamme in via Irno: immediato l'intervento dei caschi rossi, traffico in tiltIncendio in via Irno, questa mattina: per cause da accertare, un furgoncino in corsa è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Approfondimenti e contenuti su La colonna di fumo e il deposito....

Temi più discussi: Una colonna di fumo e le fiamme alte, un devastante incendio ha avvolto un fienile. Numerose le chiamate dei cittadini ai vigili del fuoco; Prima le fiamme, poi le esplosioni e la colonna di fumo: attimi di paura a Rosà; Incendio alla ditta Ecoglass di Lonigo, colonna di fumo visibile da lontano; Fienile in fiamme vicino al centro abitato, la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: i cittadini lanciano l'allarme.

Una grossa colonna di fumo nero e le fiamme altissime (IL VIDEO), tremendo incendio: diverse squadre dei vigili del fuoco in azioneBOLZANO. Una grossa colonna di fumo nero e le fiamme altissime. Sono al lavoro i vigili del fuoco per un tremendo incendio scoppiato nella zona di San Giacomo nel comune di Laives. Le fiamme sono diva ... ildolomiti.it

Fumo e tensione a Barriera di Milano: incendio nel cantiere vicino alla stazione Rebaudengo-FossataL’area era stata sgomberata nei giorni scorsi, ma tossicodipendenti e spacciatori sarebbero tornati a occupare lo spazio ... giornalelavoce.it

Allarme per una colonna di fumo nero visibile questa mattina a San Giacomo #ioseguoTgr @TgrRai x.com

La grossa colonna di fumo nero, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco - facebook.com facebook