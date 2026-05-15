Auto che passione Eleganza e fascino sul lago di Como

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lago di Como si tiene fino a domenica il Concorso di Eleganza di Villa d’Este 2026, un evento che attira appassionati di auto, collezionisti e designer. La manifestazione si svolge ogni anno e presenta una vasta esposizione di veicoli di lusso e di design classico. Durante l’evento vengono giudicate le vetture in base a diversi criteri, e sono previste anche mostre e incontri legati al mondo delle automobili. La manifestazione si svolge presso una storica villa affacciata sul lago.

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Autovetture e glamour sul lago di Como con il tradizionale appuntamento per gli appassionati di auto, collezionisti e designer, il Concorso di Eleganza di Villa d’Este 2026 che si svolge da oggi a domenica. Organizzato da BMW Group Classic in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio, all’evento ’sfilano’ circa un cinquantina di auto storiche, suddivise in otto categorie, che si contendono i trofei nelle varie classi di concorso. Tra questi spicca il ’ Trofeo BMW Group – Best of Show ’, con cui una giuria di alto profilo designerà il vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Fra i debutti mondiali di quest’anno ci saranno i nuovi modelli di Bmw Alpina e un concept della divisione Bmw Motorrad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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