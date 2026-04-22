Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio sul Lago di Como. Le immagini mostrano i due protagonisti mentre si abbracciano e si scambiano effusioni, catturando un momento di intimità durante una passeggiata. Le foto sono state pubblicate dai paparazzi e mostrano i due sorridenti e rilassati, senza altre persone nelle vicinanze.

Dopo settimane di avvistamenti e rumor sempre più insistenti, la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti trova finalmente una conferma definitiva nelle immagini che documentano il loro primo bacio pubblico. Non si tratta più soltanto di voci di corridoio, ma di una realtà documentata dai fatti: il settimanale Diva e Donna ha infatti pubblicato le prime prove fotografiche della coppia, ritratta in copertina durante un weekend di passione sul Lago di Como che non lascia spazio a dubbi. Oltre al servizio del settimanale, sono emersi altri scatti che ritraggono la nuova coppia in diversi momenti della loro fuga romantica sul Lago di Como.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, che passione! Le prime foto del bacio sul Lago di Como

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