escort nei locali della movida milanese alle serate anche settanta calciatori di serie a

Secondo le indagini della Procura, almeno settanta persone avrebbero preso parte a feste organizzate da un'agenzia di eventi nei locali della movida milanese. Durante queste serate, si sarebbero verificati incontri tra i partecipanti e alcune escort. Tra i presenti sarebbero stati anche circa settanta calciatori di Serie A. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sul caso.

Emergono ulteriori dettagli nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che vede al centro dell'attività investigativa una società attiva nell'organizzazione di eventi nei più noti locali della movida milanese e che ha portato, nelle ultime ore, a disporre gli arresti domiciliari per quattro persone. Secondo l'accusa agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori, veniva offerto un servizio di escort., Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, che cita fonti qualificate, sarebbero almeno settanta i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese finita nel mirino della Procura che sta indagando per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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