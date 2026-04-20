Nella movida milanese sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni in diversi locali della zona. Le indagini hanno accertato che un'organizzatrice gestiva eventi nei locali più frequentati, offrendo servizi di escort a clienti facoltosi. Tra i soggetti coinvolti ci sono stati imprenditori e calciatori che partecipavano alle feste organizzate.

Organizzava eventi nei più noti locali della movida di Milano e offriva un giro di escort agli ospiti facoltosi delle feste, tra cui imprenditori e anche alcuni calciatori. Questo è il profilo della società finita al centro dell’inchiesta della Procura di Milano che ha portato quattro persone agli arresti domiciliari. Inoltre, sono state effettuate alcune perquisizioni e un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi, per oltre 1,2 milioni di euro. Le quattro ordinanze degli arresti domiciliari sono state firmate dalla gip Chiara Valori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Escort nei locali della movida a Milano: 4 arresti e perquisizioni. Tra i clienti imprenditori e calciatori

Notizie correlate

A Milano un giro di escort di lusso e di riciclaggio: fra i clienti vip calciatori e imprenditori, 4 arrestiMilano, 20 aprile 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo...

Escort di lusso per clienti facoltosi, tra loro anche calciatori di serie A. Quattro arrestiUn giro di escort per clienti "particolarmente" facoltosi, in particolare calciatori di serie A.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Operazione Chain e prostituzione in locali non autorizzati, 15 denunce in Ticino; Centri massaggi a luci rosse: in carcere dopo un anno i gestori delle case d'appuntamento; Sfruttamento della prostituzione, sequestrati quattro centri massaggi a Pistoia e Agliana; Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti.

Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euroA seguito delle indagini svolte dalla Procura di Milano, quattro persone sono finite agli arresti domiciliari. Al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali ... ilmattino.it

Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni(ANSA) - MILANO, 20 APR - Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell'ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una societ ... msn.com

Giro di escort a Milano, quattro arresti: “Tra i clienti numerosi calciatori” x.com

Giro di escort a Milano, quattro arresti: “Tra i clienti numerosi calciatori” - facebook.com facebook