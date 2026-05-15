Australia | Delta Goodrem a Eurovision e Taylor sul tema immigrazione

In Australia, la cantante Delta Goodrem si esibirà alla Eurovision, mentre il politico Angus Taylor presenterà nuove misure per limitare i flussi migratori. La partecipazione di Goodrem alla semifinale ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media, che si chiedono quale impatto avrà sulla gara. Nel frattempo, Taylor ha annunciato proposte legislative volte a contenere l’immigrazione, senza ancora specificare i dettagli delle misure. Entrambi gli eventi sono stati annunciati senza ulteriori commenti ufficiali o reazioni immediate.

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