Stasera, durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, si esibirà la cantante australiana Delta Goodrem con il brano intitolato Eclipse. La cantante, nota in Australia e in diversi paesi, ha iniziato la carriera come attrice prima di dedicarsi alla musica. Ha pubblicato vari album e singoli di successo nel corso degli anni. La sua partecipazione all’evento musicale internazionale rappresenta un’occasione importante nella sua carriera.

La cantante australiana Delta Goodrem si esibirà stasera nella seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest con il brano Eclipse. Tra le artiste più premiate e famose del nuovo continente, è nata a Sidney nel 1984 e diventa nota a 18 anni per la partecipazione alla serie tv Neightbours, che aveva lanciato anche Natalie Imbruglia. Il primo contratto discografico lo firma a 15 anni, mentre Innocent Eyes, il suo debutto discografico arriva nel 2003, che diventa uno degli album più venduti della storia musicale australiana (al quale collabora ha collaborato Gary Barlow ) Delta Goodrem, all’Eurovision con il brao Eclipse. Nel corso della sua carriera, l’artista ha venduto più di nove milioni di album in tutto il mondo, ottenendo cinque album al primo posto in classifica e nove singoli al primo posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Delta Goodrem, la cantante australiana in gara all’Eurovision Song Contest

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