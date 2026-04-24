Ausl Romagna | tagli al personale e turni estenuanti allarme sindacati

Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione riguardo alle recenti decisioni dell’azienda sanitaria locale, che ha avviato un piano triennale con l’obiettivo di coprire il 75% del turnover del personale sanitario. Secondo quanto comunicato, sono stati programmati tagli al personale e turni di lavoro più lunghi e faticosi per gli operatori. La questione sta suscitando discussioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le direzioni sanitarie.

? Cosa sapere Ausl Romagna: piano triennale prevede copertura turnover al 75% per personale sanitario.. Tagli al 50% per l'area amministrativa alimentano i turni massacranti denunciati da Fp Cgil.. Il piano triennale del personale presentato dall’Ausl della Romagna mercoledì 22 aprile ha scatenato il dissenso della Fp Cgil, che denuncia un organico insufficiente e turni massacranti per i lavoratori dei presidi ospedalieri. Durante l’incontro avvenuto tra la direzione dell’azienda sanitaria, le rappresentanze sindacali e le RSU, sono emersi dati che delineano un futuro di tagli strutturali alla forza lavoro. La Fp Cgil ha espresso una forte critica verso le strategie di assunzione proposte, sostenendo che non offrano soluzioni reali alle necessità dei reparti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ausl Romagna: tagli al personale e turni estenuanti, allarme sindacati Notizie correlate Ausl Romagna, presentato il piano del fabbisogno di personale. Fp Cgil: "Turni massacranti e organico insufficiente"Mercoledì scorso, 22 aprile, durante un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le rsu, è stato presentato il piano... Tagli al personale Ata, l'allarme dei sindacati: "A rischio il funzionamento quotidiano delle scuole"“Rilanciamo con forza i timori per i tagli al personale Ata e, in particolare, ai collaboratori scolastici”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ROMAGNA: Sanità, pareggio di bilancio porta nuove assunzioni ma non taglia le attese | VIDEO; La dottoressa Caterina Florescu è la nuova direttrice del distretto faentino di Ausl Romagna; Distretto, fondamentale il lavoro in sinergia; Sanità Emilia-Romagna, deficit azzerato: pareggio nel 2026 e 500 milioni di investimenti. Il sindacato fa i conti anche per operatori sanitari o sociosanitari: ogni 10 che lasciano l’azienda, ne verranno sostituiti solo 7Sanità, piano triennale del personale Ausl Romagna: prevista copertura del turnover al 75 percento per sanitari, sociosanitari e tecnici ... ravennaedintorni.it Sanità territoriale, l’Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenzialeDue nuove nomine per rafforzare la sanità territoriale e l’organizzazione dei servizi in Ausl Romagna. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ... ravennanotizie.it Ausl Romagna difende i Cau: “Calo codici bianchi e verdi, oltre 20mila accessi in meno nei pronto soccorso" Leggi qui: https://altarimini.it/ausl-romagna-difende-i-cau-calo-codici-bianchi-e-verdi-oltre-20mila-accessi-in-meno-nei-pronto-soccorso.php - facebook.com facebook A Forlì il primo corridoio immersivo dell’arte sanitaria pubblica in Italia All’Ospedale Morgagni-Pierantoni tecnologie digitali finanziate dalla Regione con Fondi europei del #PrFesr, per trasformare il Museo diffuso dell’Ausl Romagna in un’esperienza acces x.com