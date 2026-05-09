Dopo giorni di sole e temperature miti, è previsto un cambiamento del tempo in Lombardia. Sono attesi piogge e temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine e formazione di supercelle. Le condizioni meteo peggioreranno su buona parte del territorio, con specifiche aree a rischio di fenomeni intensi. La perturbazione si avvicina dopo un fine settimana caratterizzato da giornate primaverili, e le autorità monitorano attentamente la situazione.

Milano, 9 maggio 2026 – Sole, cielo azzurro (anche se con qualche nuvola bianca) e temperature piacevoli: dopo un venerdì e sabato decisamente primaverili, è in arrivo un nuovo peggioramento su gran parte dell’Italia, Milano e Lombardia comprese. E non sembra destinato a durare poco. Vediamo tutto nel dettaglio. Il bel tempo. Negli ultimi giorni, sul Nord Italia si è stabilizzato un flusso umido occidentale associato ad una vasta area di bassa pressione sull'Atlantico. Ma tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la regione ha vissuto fasi soleggiate alternate ad annuvolamenti, quest'ultimi più compatti e significativi sui rilievi. Le temperature si sono alzate con punte sabato pomeriggio fino a 26 °C in pianura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tornano pioggia e temporali, c’è anche il rischio supercelle e grandine in Lombardia: quando e dove

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