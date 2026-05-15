Con il possibile addio di Zambo Anguissa dal Napoli, la società azzurra ha messo gli occhi su Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese nato nel 2003 e considerato una delle sorprese di questa stagione in Serie A. Tuttavia, l’Udinese ha fissato il prezzo del suo giocatore a 40 milioni di euro, cifra che il Napoli deve valutare nel contesto delle trattative di mercato in corso. La situazione rimane in evoluzione, con il club friulano che attende eventuali offerte ufficiali.

Con Frank Zambo Anguissa sempre più lontano da Napoli ( nonostante i numeri delle sue prestazioni siano buoni ), gli azzurri hanno puntato Arthur Atta, centrocampista classe 2003 dell’Udinese che quest’anno è diventato una delle rivelazioni della Serie A. La carriera di Atta, dalla Ligue 2 all’approdo all’Udinese. Già la scorsa stagione Atta militava nel club friulano, ma non si era messo in mostra come quest’anno, anche perché era spesso un subentrato. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche se la mezz’ala è quello che gli si addice meglio. Con la sua fisicità (189 cm, peso 79 kg) riesce a giganteggiare nel centrocampo dell’Udinese e ad essere uno dei calciatori a recuperare più palloni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Atta può essere l’erede di Anguissa? Il Napoli ci crede ma l’Udinese vuole 40 milioni

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