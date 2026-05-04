L’Udinese ha messo sul piatto 40 milioni di euro per l’acquisto di Atta, mentre il Napoli potrebbe tentare di inserire Lucca come contropartita per ridurre il costo. Nel frattempo, il club partenopeo sta valutando la cessione di Anguissa, che sembra destinato a lasciare la squadra in questa sessione di mercato estivo, con l’obiettivo di rinnovare la rosa e puntare su giocatori più giovani.

Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli, gli azzurri dovrebbero separarsene in questo calciomercato estivo per cercare di ringiovanire maggiormente la rosa. E uno dei nomi che piace per sostituirlo gioca in Serie A: è Atta dell’Udinese, autore finora di 5 gol (6 in totale) e 4 assist in campionato. Napoli su Atta per sostituire Anguissa. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli cerca un giocatore come Arthur Atta (23 anni) per sostituire Anguissa, ma strapparlo all’Udinese non sarà facile. Ci sono, infatti, anche squadre spagnole e inglesi sul centrocampista francese e la famiglia Pozzo chiede 40 milioni di partenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Udinese spara 40 milioni per Atta, ma il Napoli può giocarsi la carta Lucca per abbassare il prezzo

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