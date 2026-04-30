Il club ha individuato un possibile sostituto per il centrocampista lasciato libero, un giocatore dell’Udinese che si chiama Atta. La decisione di separarsi da Anguissa, che non è più considerato incedibile, apre la strada a questa operazione. La società sta valutando l’ingaggio del nuovo giocatore, con l’obiettivo di rinnovare il reparto mediano nella prossima stagione.

Il Napoli vuole ringiovanire la rosa nella prossima stagione e tra i giocatori che potrebbero salutare c’è Frank Zambo Anguissa, non più tra gli incedibili. Gli azzurri potrebbero imbastire un’ennesima trattativa con l’Udinese per il suo sostituto, che ad oggi si sta dimostrando uno dei centrocampisti rivelazione della Serie A. L’erede di Anguissa gioca in Serie A. Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport che Arthur Atta (23 anni) è finito nella lista degli azzurri; a centrocampo, infatti, sembra vicino l’addio di Elmas, che quasi sicuramente non sarà riscattato e tornerà al Lipsia, mentre ci sono riflessioni in corso sul futuro di Anguissa; il francese dell’Udinese viene considerato il suo erede, anche se il Napoli continua a seguire altri centrocampisti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha trovato l’erede di Anguissa: Atta dell’Udinese

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