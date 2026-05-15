Atletico Union Roma calcio il ds Falcone | Manca un punto per completare l’opera
L’Atletico Union Roma calcio si trova a un punto dalla conquista del campionato di Terza categoria. La squadra ha vinto l’ultima partita contro il Bertoni, seconda in classifica, ma non è riuscita a chiudere i giochi nel match decisivo. Il direttore sportivo ha commentato che manca ancora un punto per completare l’opera e portare a termine la stagione senza ulteriori ostacoli. La squadra si prepara ora per le ultime sfide della competizione.
Roma – A un passo dal trionfo. La Terza categoria dell’Atletico Union Roma ha superato l’ultimo grande ostacolo del campionato, anche se non è riuscita a “chiudere i giochi” nel big match sul campo del Bertoni secondo della classe. Il 2-2 finale lascia la situazione invariata con i capitolini a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Una squadra piena di sogni... Un'armata di cari amici! La nostra Terza Categoria pareggia 2-2 contro i primi della classe, l'Atletico Union, e certifica il secondo posto in classifica #Bertoni #Calcio #Roma x.com
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