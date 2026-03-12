Atletico Monteporzio calcio il ds Fornaciari | Prima squadra e under 18 e 19 devono finire bene

Il direttore sportivo dell’Atletico Monteporzio, Giancarlo Fornaciari, ha dichiarato che la priorità è concludere positivamente la stagione per la prima squadra e le squadre giovanili Under 18 e 19. All’inizio dell’anno ha monitorato da vicino i gruppi regionali e di categoria, e successivamente ha dedicato attenzione a tutta la struttura. La squadra sta lavorando per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Monte Porzio (Rm) – L'Atletico Monteporzio vuole finire al meglio la stagione. È questo il messaggio del direttore sportivo Giancarlo Fornaciari che all'inizio della stagione ha seguito più da vicino i gruppi della Prima categoria e dell'Under 19 e 18 regionali, mentre successivamente ha dato un aiuto organizzativo anche sugli altri gruppi dell'agonistica. "La prima squadra ha cominciato male il campionato nonostante la rosa fosse molto competitiva e quello ha un po' condizionato il suo percorso. Successivamente abbiamo avuto qualche defezione che ci ha un po' spiazzato, ma nel mercato di dicembre sono arrivati quattro ragazzi dal Colonna che ci hanno dato un grande aiuto.