Atletico Madrid-Girona domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani si giocano la vita

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si tiene la partita tra Atletico Madrid e Girona. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker. Il Girona, con 40 punti, si trova in una posizione critica della classifica, poiché è coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione. Le ultime due giornate di campionato saranno decisive per determinare il destino della squadra catalana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui