Atletico Madrid-Girona domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani si giocano la vita
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si tiene la partita tra Atletico Madrid e Girona. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker. Il Girona, con 40 punti, si trova in una posizione critica della classifica, poiché è coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione. Le ultime due giornate di campionato saranno decisive per determinare il destino della squadra catalana.
Le ultime due giornate di Liga saranno sicuramente molto calde per il Girona: i catalani hanno già 40 punti ma sono pienamente coinvolti nella lotta per la salvezza. L’ultima trasferta dell’anno sarà al Metropolitano, contro un Atletico Madrid senza particolari obiettivi ma sicuramente determinato a chiudere bene la stagione casalinga, di fronte alla propria gente.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Atletico De Madrid 3 - 0 Girona FC | Spanish La Liga 2025/26 Season | Football Players Current Age
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