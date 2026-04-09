Il match tra Real Madrid e Girona si svolgerà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21:00. Le due squadre si preparano ad affrontarsi in una partita valida per il campionato, con le formazioni che saranno annunciate nelle ore precedenti. Il confronto si svolgerà al Santiago Bernabeu, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati. La squadra catalana spera di segnare in trasferta contro i blancos.

La sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato conferma martedì notte, nell’andata dei quarti di finale al Bernabeu: i tedeschi hanno preso i tre punti a Chamartin e vedono la semifinale. Il gol di Mbappè tiene viva una speranza che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani in rete al Bernabeu?

Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos impegnati nell’anticipoLa sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato...

Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi arrivano lanciatissimi al BernabeuLa partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad.

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El Mustapha. . Arbeloa ya maida hankali kan Girona! ‘Ba Bayern yanzu ba… sai mun fara da nasara gobe!’ #realmadrid #HalaMadrid #Arbeloa - facebook.com facebook