Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di scena in Andalusia
La partita tra Siviglia e Real Madrid è prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 in Andalusia. Fino a poche settimane fa, il Siviglia si trovava in una posizione complicata in classifica, con risultati deludenti nelle ultime tre gare. Tuttavia, negli ultimi incontri, gli andalusi sono riusciti a conquistare nove punti, migliorando sensibilmente la loro posizione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo per questa gara di campionato.
Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la svolta, visto che gli andalusi sono stati capaci di ottenere addirittura 9 punti e mettersi in una posizione privilegiata. Manca davvero poco ai Sevillistas per essere tranquilli: nelle ultime due giornate può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Perché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sull’azione che ha portato al gol del 4-2
Sullo stesso argomento
Real Madrid-Atletico Madrid (domenica 22 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vittoriosi nel derby?Il sabato notte di Liga si chiuderà col botto: Real Madrid–Atletico Madrid è una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni.
Barcellona-Real Betis (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Camp NouArrivano le ultime due giornate in Spagna, che ci permetteranno di conoscere i verdetti finali: Barcellona e Real Betis sono escluse da questo...
La Real Sociedad vince la Coppa del Re: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid a Siviglia. Ai rigori sale in cattedra Unai Marrero: cala la saracinesca su Sørloth e Julián Alvarez. Marín segna il tiro dagli undici metri decisivo e scatena la festa. #Corrierede x.com
SERGIO RAMOS: DAL MACELLAIO AL SIMBOLO DEL REAL MADRID Sei solo un difensore rozzo di Siviglia. Non diventerai mai capitano del Real Madrid. Sergio Ramos aveva appena diciannove anni quando un giornalista lo definì così. Quelle parole lo facebook
Madrid dopo Sevilla — come dovrei suddividere 3.5 giorni tra la città, Segovia e Toledo? reddit
Real Madrid a Siviglia: prova d'orgoglio contro Real Betis in La LigaReal Madrid sfida il Real Betis allo Stadio La Cartuja: tutti i dettagli su classifica, infortuni e possibili formazioni ... notizie.it
Barcellona, che sveglia a Siviglia ed il Real Madrid torna in testaSIVIGLIA (Spagna) - Giornata di festa all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia ha sconfitto per 4-1 il Barcellona nell'8ª giornata de LaLiga. I padroni di casa si sono imposti grazie alle ... tuttosport.com