Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di scena in Andalusia

La partita tra Siviglia e Real Madrid è prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 in Andalusia. Fino a poche settimane fa, il Siviglia si trovava in una posizione complicata in classifica, con risultati deludenti nelle ultime tre gare. Tuttavia, negli ultimi incontri, gli andalusi sono riusciti a conquistare nove punti, migliorando sensibilmente la loro posizione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo per questa gara di campionato.

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