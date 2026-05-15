Siviglia-Real Madrid domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di scena in Andalusia

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Siviglia e Real Madrid è prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 in Andalusia. Fino a poche settimane fa, il Siviglia si trovava in una posizione complicata in classifica, con risultati deludenti nelle ultime tre gare. Tuttavia, negli ultimi incontri, gli andalusi sono riusciti a conquistare nove punti, migliorando sensibilmente la loro posizione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo per questa gara di campionato.

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Fino a poche settimane fa, il Siviglia era in una situazione di classifica davvero difficoltosa: nelle ultime tre partite, però, è arrivata la svolta, visto che gli andalusi sono stati capaci di ottenere addirittura 9 punti e mettersi in una posizione privilegiata. Manca davvero poco ai Sevillistas per essere tranquilli: nelle ultime due giornate può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Siviglia-Real Madrid (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di scena in Andalusia
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