L'Atalanta si prepara ad affrontare la sfida contro il Bologna con alcune novità in difesa. Il difensore più esperto, non al massimo della forma, sembra aver superato i dubbi e potrebbe essere in campo, contribuendo a coprire le assenze di alcuni compagni infortunati. La situazione del reparto arretrato rimane complessa, con assenze significative tra i titolari e poche alternative disponibili. La decisione sulla sua partecipazione potrebbe essere presa nelle prossime ore, in vista della partita.

CALCIO SERIE A. Il veterano nerazzurro, pur non al meglio, può alleviare un po’ l’emergenza del reparto arretrato, privo di Scalvini, Kossounou e Hien. Berat Djimsiti è un incoraggiante spiraglio di luce nella difesa dell’Atalanta. Con Scalvini e Kossounou che hanno già concluso la loro stagione (distrazione alla caviglia e lesione al bicipite femorale) e Hien squalificato, per avere tre difensori di ruolo nel match contro il Bologna (domenica 17 maggio alle 18 alla New Balance Arena) la squadra nerazzurra si aggrappa al suo veterano: venerdì 15 l’albanese ha lavorato ancora individualmente sul campo. Si proverà a recuperarlo negli ultimi due allenamenti: al momento è più sì che no. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta verso il Bologna: Djimsiti più sì che no al centro della difesa

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Atalanta verso il Bologna: Djimsiti più sì che no al centro della difesaIl veterano nerazzurro, pur non al meglio, può alleviare un po’ l’emergenza del reparto arretrato, privo di Scalvini, Kossounou e Hien. ecodibergamo.it

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