Atalanta Palladino si affida alle certezze con Milan | Djimsiti insidia Hien in difesa

Da ecodibergamo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita di domenica sera allo stadio di San Siro, il tecnico dell’Atalanta dovrebbe mantenere il modulo 3-4-2-1. In difesa, si confrontano due giocatori per un posto al centro del trio arretrato, con un preferisce un difensore albanese mentre l’altro è uno svedese. La scelta tra i due influenzerà la linea difensiva nerazzurra in vista dell’incontro contro il Milan.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CALCIO. Per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il ballottaggio tra l’albanese e lo svedese al centro del trio arretrato. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti Krstovic al centro dell’attacco, Raspadori e De Ketelaere a sostegno, Djimsiti o Hien al centro della difesa. Palladino va sul sicuro per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) contro il Milan, confermando il classico 3-4-2-1. Ai box il solo Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare Scalvini e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, con Djimsiti in rimonta su Hien per un posto al centro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta palladino si affida alle certezze con milan djimsiti insidia hien in difesa
© Ecodibergamo.it - Atalanta, Palladino si affida alle certezze con Milan: Djimsiti insidia Hien in difesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

LIVE Alle 15 Atalanta-Napoli: Palladino si affida a Krstovic, Conte ritrova Juan JesusATALANTA (3-4-2-1)— Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bellanova; Zalewski, K.

Atalanta-Lazio, probabili formazioni: Sarri con Cancellieri-Noslin, Palladino si affida a ScamaccaUna fra Atalanta e Lazio sfiderà l'Inter in finale di Coppa Italia: le squadre di Palladino e Sarri ripartono dal 2-2 dell'andata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web