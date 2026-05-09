Per la partita di domenica sera allo stadio di San Siro, il tecnico dell’Atalanta dovrebbe mantenere il modulo 3-4-2-1. In difesa, si confrontano due giocatori per un posto al centro del trio arretrato, con un preferisce un difensore albanese mentre l’altro è uno svedese. La scelta tra i due influenzerà la linea difensiva nerazzurra in vista dell’incontro contro il Milan.

CALCIO. Per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il ballottaggio tra l’albanese e lo svedese al centro del trio arretrato. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti Krstovic al centro dell’attacco, Raspadori e De Ketelaere a sostegno, Djimsiti o Hien al centro della difesa. Palladino va sul sicuro per la gara di domenica 10 maggio a San Siro (alle 20,45) contro il Milan, confermando il classico 3-4-2-1. Ai box il solo Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare Scalvini e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, con Djimsiti in rimonta su Hien per un posto al centro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Palladino si affida alle certezze con Milan: Djimsiti insidia Hien in difesa

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