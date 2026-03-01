Sassuolo-Atalanta le formazioni ufficiali | tridente confermato in difesa torna Djimsiti Out Ederson e Ahanor

Alle 15.00 al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Atalanta nella 27ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali prevedono un tridente confermato per entrambe le squadre, mentre in difesa torna Djimsiti per l'Atalanta. Sono assenti Ederson e Ahanor tra le fila del Sassuolo. La partita si disputa in Reggio Emilia, con le formazioni già annunciate.

Le scelte di Palladino: solo due cambi rispetto a Dortmund. Scalvini e Kolasinac sui braccetti, De Roon e Pasalic in mediana Reggio Emilia. Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta, gara valida per la 27ª giornata di Serie A 202526 che si gioca al Mapei Stadium. In panchina non ci sono Ederson e Honest Ahanor, che non sono nemmeno partiti per la trasferta. Per il resto, la formazione è in gran parte simile a quella già vista mercoledì con il Dortmund. Gli unici cambi riguardano la difesa, dove Djimsiti rileva Hien, e l’esterno destro, dove Bellanova prende il posto di Zappacosta. Per il resto solo conferme, compreso l’asse mediano e il tridente d’attacco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

