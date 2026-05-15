Un infortunio muscolare ha interrotto anzitempo la seconda stagione del difensore con la maglia di una squadra di calcio. L’intervento ha comportato la fine della sua stagione, che si sarebbe conclusa a metà maggio. Per il giocatore si ipotizza anche una cessione all’estero, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La squadra non ha ancora comunicato dettagli sulla durata del recupero, ma si pensa che il calciatore possa essere trasferito durante l’estate.

Bergamo, 15 maggio 2026 – È finita anticipatamente, per un i nfortunio muscolare, la seconda stagione i n maglia Atalanta del difensore Odilon Kossounou. L’ ivoriano nei pochi minuti giocati nel secondo tempo domenica a San Siro, subentrando all’infortunato Giorgio Scalvini, ha riportato una l esione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi dell’infortunio, ha fatto sapere l’Atalanta, dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico, in ogni caso salterà le ultime due gare contro Bologna e Fiorentina. La sua stagione, spezzata a dicembre dalla Coppa D’Africa, si è chiusa con 32 presenze complessive e un gol, di queste 19 in campionato, ma con appena 1886 minuti giocati, l’equivalente di appena 21 partite intere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, infortunio muscolare e stagione finita per Odilon Kossounou: per lui probabile cessione all’estero

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