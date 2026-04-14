Il calciatore ha subito un intervento alla caviglia, che si è concluso con successo. La società ha comunicato ufficialmente l’esito dell’operazione e ha confermato che la stagione per l’ex Atalanta si è conclusa. L’intervento è stato effettuato senza complicazioni e il giocatore si trova ora in fase di recupero.

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© Calcionews24.com - Infortunio Papu Gómez, operazione alla caviglia eseguita con successo: il Padova conferma! Stagione finita per l’ex Atalanta

La stagione di Papu Gomez è finita: operato alla caviglia, con il Padova ha giocato solo 9 partiteA novembre Gomez è tornato in campo con il Padova dopo la squalifica, è diventato titolare e anche capitano.

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