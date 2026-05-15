Nell’attuale sfida tra Atalanta e Bologna, le due squadre si affrontano in una partita decisiva per la qualificazione alla Conference League. L’Atalanta si trova a un passo dalla conquista del risultato necessario, mentre per il tecnico del Bologna diventa fondamentale ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze europee. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato che può cambiare i loro destini nella stagione.

Negli ultimi 180 minuti non ci si gioca soltanto un posto in Champions: anche la Conference ha il suo spareggio, con Atalanta e Bologna in lotta per il settimo posto. In realtà la Dea - con sei punti di vantaggio in classifica e forte del 2-0 ottenuto al Dall’Ara - è a un passo dal traguardo, ma le squadre di Italiano sono famose per non mollare mai. Per andare in Europa, il Bologna deve vincere almeno con tre gol di scarto e sperare che l’Atalanta non faccia punti anche nell'ultima giornata. Complicato, certo, ma non impossibile. L’analisi My Combo di Sisal Tipster contempla il pareggio solo al 45’: al fischio finale, invece, una delle due squadre riuscirà a prevalere sull'altra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Bologna: spareggio per la Conference, Palladino parte in pole

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Bologna-Atalanta: le parole di Palladino a Sky Sport | Serie A

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