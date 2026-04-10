Nel prossimo turno di campionato, la sfida tra Atalanta e Juventus si presenta come un match decisivo per la corsa alla zona Champions. Le due squadre si affrontano a Bergamo in un appuntamento che potrebbe influenzare significativamente la classifica finale. La partita si svolge in un momento di grande equilibrio tra le formazioni, entrambe determinate a ottenere i tre punti per avanzare nella graduatoria.

Grande scontro diretto per il quarto posto a Bergamo tra nerazzurri e bianconeri, in piena corsa con il Como e la Roma per il piazzamento più ambito E' quasi uno spareggio, considerando che il Como dovrà affrontare l'Inter prima in classifica: chi vince tra Palladino e Spalletti avrà maggiori possibilità di puntare al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Juventus in programma sabato 11 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La squadra di Palladino è tornata in piena corsa per un posto in Champions grazie alle ultime due vittorie di fila conquistate contro il Verona (1-0) e il Lecce (3-0). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Juventus, tra Palladino e Spalletti è spareggio per un posto Champions: il pronostico

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