AstraRicerche | il 94% degli italiani cerca la verità a tavola

Secondo un’indagine di AstraRicerche, il 94% degli italiani si interessa alla verità sui cibi che consuma. La ricerca evidenzia come i comportamenti a tavola siano cambiati negli ultimi anni, con una maggiore attenzione alla genuinità dei prodotti e alle modalità di preparazione. La semplicità di piatti e approcci alimentari sta sostituendo i formalismi tradizionali, portando a un modo di relazionarsi durante i pasti più informale e spontaneo. Questi cambiamenti sono stati osservati in diverse fasce di età e contesti sociali.

? Punti chiave Come cambia il nostro modo di relazionarci durante un pasto?. Perché la semplicità sta sostituendo i vecchi formalismi a tavola?. Quale ruolo gioca la birra nel favorire la spontaneità sociale?. Cosa dovranno cambiare le aziende del settore per rispondere a questo bisogno?.? In Breve Cosimo Finzi presenta i dati AstraRicerche durante l'evento Milano mangia come piace a noi.. La ricerca commissionata da Birra Moretti analizza i cambiamenti nelle abitudini conviviali italiane.. Il settore Food & Beverage dovrà puntare su strategie basate sulla spontaneità e semplicità.. La necessità psicologica di ritorno alle basi guida le nuove dinamiche sociali nel Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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