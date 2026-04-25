Secondo un’indagine recente, il 64% degli italiani sta valutando di cambiare fornitore di luce e gas per far fronte ai rincari. Inoltre, il 44% delle persone ha riferito di trovarsi in difficoltà finanziarie a causa degli aumenti energetici verificatisi dopo dicembre 2023. I dati evidenziano come molti cittadini siano alla ricerca di soluzioni alternative per gestire i costi delle utenze domestiche.

? Cosa sapere Il 64% degli italiani valuta nuovi contratti luce e gas per contrastare l'inflazione.. Il 44% dei cittadini segnala difficoltà finanziarie a causa dei rincari energetici post-dicembre 2023.. 64 italiani su 100 valutano ora un cambio dei contratti energetici per arginare l’inflazione e le tensioni in Medio Oriente, mentre solo il 20% dei consumatori si sente pronto a grandi acquisti. I dati dell’Osservatorio mensile Findomestic delineano un quadro di prudenza domestica, dove la gestione delle bollette diventa una priorità per proteggere il bilancio familiare dai rincari che hanno ripreso a salire da dicembre 2023. Tra risparmi ristretti e il desiderio di partire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette in aumento: il 64% degli italiani cerca nuove offerte luce e gas

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