Il club ha deciso di puntare su Soule, lasciando in stand-by l’interesse per l’Argentina dopo il trasferimento di Malen. La clausola inserita nel contratto di Malen potrebbe avere effetti sulla liquidità del mercato, secondo alcuni analisti. Sono stati individuati tre possibili sostituti di Soule nel ruolo, pronti a entrare in rosa nel caso di cessione. La situazione si sviluppa in un momento di attenzione particolare per le operazioni di mercato e le strategie di rafforzamento della squadra.

? Domande chiave Come influenzerà la clausola di Malen la liquidità per il mercato?. Chi sono i tre profili pronti a sostituire Soule in giallorosso?. Quanto inciderà la cessione dell'argentino sul bilancio della società romana?. Perché l'Aston Villa ha scelto proprio lui dopo l'affare Malen?.? In Breve Roma pagherà 25 milioni per il riscatto di Malen dopo la vittoria europea.. L'Aston Villa punta a circa 40 milioni di euro per Matias Soule.. Summerville, Nusa e Mathys Tel sono i sostituti ipotizzati per la Roma.. Il contratto di Malen prevede 4 milioni di euro annui fino al 2030.. L’Aston Villa avvia le trattative per portare a Birmingham il talento argentino Matias Soule dopo aver definito l’acquisto definitivo di Donyell Malen dalla Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa punta su Soule: l’Argentina è nel mirino dopo il colpo Malen

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