Nella regione Lombardia, circa 265.000 famiglie sono interessate dalla riduzione dell’assegno unico per i figli maggiorenni. In occasione della Giornata delle famiglie, un’associazione ha fatto appello per rivedere questa misura, evidenziando come molte famiglie affrontino spese legate all’università e all’autonomia dei figli. La questione riguarda un intervento che ha comportato una decurtazione del sostegno economico destinato ai nuclei familiari con figli maggiorenni, creando preoccupazioni tra le persone coinvolte.

Milano, 15 maggio 2026 – Assegno unico ridotto per i figli maggiorenni. Nella Giornata delle famiglie arriva l’appello dell’Acli a rivedere questa decurtazione per sostenere i nuclei famigliari in una fase della vita in cui arrivano spese per l’università o per l’autonomia. L’assegno unico è un sostegno economico attribuito per ogni figlio fino ai 21 anni di età (al ricorrere, però, di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità. Molto apprezzata dalle famiglie, come si evince dalle richieste di Isee cresciute dopo l’istituzione dell’assegno unico, questa misura prevede che dopo i 18 anni l’assegno si riduca, passando da una fascia di 58-203 euro al mese per i minorenni a una di 28,7-97,7 euro tra i 18 e i 21 anni a seconda dell’Isee. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assegno unico, riduzione per i figli maggiorenni: in Lombardia i penalizzati sono 265mila

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