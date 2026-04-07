Assegno Unico figli maggiorenni | requisiti domanda e modalità di pagamento Cosa cambia al compimento dei 18 anni?

Con il compimento dei 18 anni, molte famiglie devono aggiornare la richiesta dell’Assegno Unico Universale destinato ai figli maggiorenni. La procedura e i requisiti variano rispetto a quelli applicati ai minori, e le modalità di pagamento possono subire modifiche. La normativa prevede passaggi specifici per adeguare la posizione familiare e mantenere la percezione dell’assegno, che si differenziano rispetto a quanto previsto per i figli minorenni.

Il passaggio alla maggiore età di un figlio comporta, per molte famiglie, la necessità di rivedere la posizione relativa all’Assegno Unico Universale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

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Assegno unico, quando arriva ad aprile 2026: tutte le date e chi lo riceve primaSono due le finestre stabilite dall’Inps per il pagamento dell’Assegno unico ad aprile 2026: tutto dipende dalle eventuali variazioni ... quifinanza.it

Assegno Unico aprile 2026, calendario pagamenti: date e cosa sapereL'Inps ha già definito le finestre temporali per i beneficiari dell’Assegno unico di questo mese: il pagamento è atteso nella seconda metà del mese di aprile. C’è però differenza sulle date di pagamen ... tg24.sky.it

Pagamenti Assegno unico Aprile 2026: ecco le date per tutti! Parliamo infatti delle date di accredito, delle famiglie che potrebbero ricevere il pagamento con qualche giorno di anticipo e di chi invece, come spesso accade in alcuni casi specifici, dovrà aspe - facebook.com facebook

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