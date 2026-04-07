Assegno Unico figli maggiorenni | requisiti domanda e modalità di pagamento Cosa cambia al compimento dei 18 anni?
Con il compimento dei 18 anni, molte famiglie devono aggiornare la richiesta dell’Assegno Unico Universale destinato ai figli maggiorenni. La procedura e i requisiti variano rispetto a quelli applicati ai minori, e le modalità di pagamento possono subire modifiche. La normativa prevede passaggi specifici per adeguare la posizione familiare e mantenere la percezione dell’assegno, che si differenziano rispetto a quanto previsto per i figli minorenni.
Il passaggio alla maggiore età di un figlio comporta, per molte famiglie, la necessità di rivedere la posizione relativa all’Assegno Unico Universale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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