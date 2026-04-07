Assegno Unico figli maggiorenni | requisiti domanda e modalità di pagamento Cosa cambia al compimento dei 18 anni?

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il compimento dei 18 anni, molte famiglie devono aggiornare la richiesta dell’Assegno Unico Universale destinato ai figli maggiorenni. La procedura e i requisiti variano rispetto a quelli applicati ai minori, e le modalità di pagamento possono subire modifiche. La normativa prevede passaggi specifici per adeguare la posizione familiare e mantenere la percezione dell’assegno, che si differenziano rispetto a quanto previsto per i figli minorenni.

Il passaggio alla maggiore età di un figlio comporta, per molte famiglie, la necessità di rivedere la posizione relativa all’Assegno Unico Universale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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