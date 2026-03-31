Detrazioni figli a carico 2026 importo e cumulabilità con Assegno unico

Dal 1° gennaio 2025, le norme riguardanti le detrazioni fiscali per i figli a carico sono cambiate, integrandosi con l’Assegno Unico Universale. Le nuove disposizioni influiscono sull’importo delle detrazioni e sulla possibilità di cumularle con l’assegno. Le modifiche entrano in vigore nel 2026 e rappresentano un passaggio importante nel sistema di sostegni alle famiglie.

A partire dal 1° gennaio 2025, le regole per le detrazioni per i figli a carico hanno subito modifiche significative, integrandosi definitivamente con il sistema dell’ Assegno Unico Universale (Auu). Oggi, con i piedi ben piantati nel 2026, i contribuenti sono chiamati a gestire la prima vera dichiarazione dei redditi post-riforma: un passaggio che obbliga tutti i soggetti coinvolti a una revisione certosina dei carichi di famiglia. Il nuovo assetto non è solo una questione di cifre, ma di architettura fiscale. Se fino a due anni fa il confine tra detrazione in busta paga e assegno erogato dall’Inps appariva a tratti sovrapposto, il consolidamento avvenuto nell’ultimo anno ha tracciato una linea netta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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