Asprevie Anghiari Gravel Roads tutto pronto per la seconda edizione | Michael Rogers ospite d' onore

È stata annunciata ieri sera a Villa Gennaioli la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, una gara ciclistica prevista per domenica 24 maggio nel comune di Anghiari. La manifestazione, organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike, si rivolge a ciclisti con bici gravel, mountain bike e e-bike. Tra gli ospiti d’onore figura un noto atleta, che parteciperà alla competizione. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti dell’organizzazione e alcuni partecipanti, con dettagli sulla data e le categorie coinvolte.

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