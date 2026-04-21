Venerdì 24 aprile alle 21, al teatro di Anghiari, si terrà un evento della stagione «Sedut» che vedrà protagonista Chiara Francini. La serata prevede l'interpretazione di un monologo scritto appositamente per l’attrice, che sarà accompagnata da un intervento musicale. L'ingresso è gratuito e l’appuntamento è rivolto a un pubblico di tutte le età. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Arezzo, 21 aprile 2026- Venerdì 24 aprile alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut» arriva Chiara Francini. Film e incontro con il pubblico con la regia di Federica Di Giacomo e gli interpreti Chiara Francini, Alessandro Federico produzione Nemesis del film Coppia aperta quasi spalancata. Il film racconta di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e di una mutata coscienza del nostro Paese, ironizzando su una certa psicologia maschile, insofferente al concetto di monogamia ma tradizionalmente gelosa quando è la donna a volere che la coppia sia aperta. Chiara Francini sale sul palco del Teatro di Anghiari e si racconta nella Città dell’Autobiografia, fra cinema e scrittura (il suo romanzo “ Le querce non fanno limoni” sarà disponibile all’ingresso del teatro).🔗 Leggi su Lanazione.it

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