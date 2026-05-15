Lunedì prossimo, in consiglio comunale, si discuterà della situazione del personale sanitario presso l'azienda sanitaria locale dell'Aquila. Durante la riunione saranno affrontate questioni legate alle graduatorie, alle stabilizzazioni dei lavoratori precari e alle future assunzioni pubbliche. La discussione nasce dalla richiesta di chiarimenti da parte degli idonei alle selezioni e dei lavoratori delle cooperative coinvolti in questa vertenza. La questione riguarda aspetti legati alla trasparenza delle procedure di assunzione e alle modalità di stabilizzazione del personale.

L'Aquila - La vertenza sul personale Asl arriva lunedì in aula: idonei e lavoratori delle cooperative chiedono risposte su graduatorie, stabilizzazioni e nuove assunzioni pubbliche locali trasparenti. Arriva in Consiglio comunale all’Aquila la vertenza legata al personale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con al centro il confronto tra gli idonei del concorso pubblico per 53 assistenti amministrativi e i lavoratori delle cooperative che operano per conto dell’azienda sanitaria. Il tema sarà discusso lunedì 18 maggio, in occasione di una seduta dedicata alla vicenda. Alla vigilia del confronto istituzionale, il sindaco Pierluigi Biondi e il consigliere comunale delegato alle Politiche del lavoro e alle crisi occupazionali, Fabio Frullo, hanno ricevuto una rappresentanza degli idonei della graduatoria Asl. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Asl L’Aquila, scoppia il caso assunzioni tra idonei e precari in Consiglio

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