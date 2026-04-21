Oltre 50mila idonei pronti alle assunzioni i Comuni possono accelerare con il reclutamento

Oltre cinquantamila persone risultano idonee per nuove assunzioni, mentre i Comuni stanno cercando di accelerare i processi di reclutamento. Tuttavia, le restrizioni legate al cosiddetto “taglia-idonei” potrebbero ostacolare la possibilità degli Enti di rafforzare i propri organici. La questione riguarda la capacità di garantire servizi alle comunità e la gestione delle assunzioni in tempi rapidi.

Roma, 21 aprile 2026 – I Comuni hanno bisogno di assumere in fretta ma i limiti imposti dal “ taglia-idonei ” rischiano di rallentare proprio la capacità degli Enti di rafforzare gli organici e quindi garantire servizi alle comunità. Una contraddizione sempre più evidente: mentre a Sindaci e amministratori si chiedono efficienza, rapidità e attuazione degli investimenti, restano ostacoli che frenano il reclutamento. In questo contesto cresce l’interesse verso strumenti già operativi e subito attivabili. Lo dimostra anche il raddoppiamento degli interpelli pubblicati su InPA nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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