Asl Caserta via libera a nuove assunzioni | 10 autisti per le ambulanze

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asl di Caserta ha approvato un nuovo scorrimento della graduatoria per il reclutamento di dieci autisti da assegnare al servizio di emergenza sanitaria. La decisione riguarda l'assunzione di personale destinato a garantire il funzionamento delle ambulanze. Le selezioni si riferiscono a una procedura di assunzione già avviata, e questa fase prevede l'inserimento di nuovi autisti nel servizio di emergenza. La graduatoria aggiornata consente di procedere con le assunzioni previste.

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Nuovo scorrimento della graduatoria all’Asl Caserta per il reclutamento di personale destinato al servizio di emergenza sanitaria. Con una delibera firmata dal direttore generale Antonio Limone, l’azienda sanitaria ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori dieci Operatori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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