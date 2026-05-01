La ASL Bari ha annunciato l’intenzione di assumere nuove ostetriche presso i presidi e i consultori del territorio. L’obiettivo è rafforzare il personale dedicato alla tutela della salute materno-infantile e migliorare le attività di prevenzione. Le nuove assunzioni riguardano diverse strutture sanitarie distribuite nei comuni della provincia. La decisione mira a garantire servizi più efficienti e un miglior supporto alle famiglie e alle donne in gravidanza.

? Cosa sapere La ASL Bari pianifica nuove assunzioni di ostetriche per i presidi e i consultori.. Il potenziamento del personale garantisce assistenza materno-infantile e prevenzione nei comuni del territorio.. Il 5 maggio la ASL Bari celebra la Giornata Internazionale delle Ostetriche con un programma che tocca i presidi ospedalieri e i consultori di Corato, San Pio, Picone-Poggiofranco, Murat e Altamura per tutelare la salute materno-infantile. Tra le strade che portano verso i centri sanitari e le piazze dei nostri borghi, si respira un’aria di cura e accoglienza. La ricorrenza, che ha radici nel 1987, non è solo una data sul calendario, ma il momento in cui si riconosce il valore sociale di chi accompagna la vita fin dai suoi primi istanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASL Bari: nuove assunzioni per tutelare la salute materno-infantile

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