Nuove assunzioni nelle partecipate altri 14 autisti entrano in Atm con contratto a tempo indeterminato

Prosegue il rafforzamento degli organici nelle società comunali. Graduatoria valida per due anni e nuove opportunità occupazionali già previste Continua l’infornata di assunzioni nelle partecipate di Messina. Dopo le stabilizzazioni alla Messina Social City e i nuovi ingressi registrati negli ultimi mesi nelle società comunali, anche l’Azienda trasporti municipale rafforza ancora il proprio organico: quattordici nuovi autisti hanno firmato oggi un contratto a tempo pieno e indeterminato con Atm. A meno di due mesi dall’assunzione di sedici conducenti under 30, questa mattina è stata la volta dei vincitori della selezione pubblica bandita lo scorso ottobre dall’azienda, aperta a tutti i maggiorenni senza limiti anagrafici ulteriori. L’ingresso ufficiale dei neoassunti è avvenuto nella sala formazione di Atm alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del direttore generale del Comune Salvo Puccio, della presidente Carla Grillo e dei vertici aziendali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

