Supermercato in zona agricola il Tar dà ragione al Comune | stop al progetto
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha deciso che un supermercato non può essere costruito in una zona agricola senza che venga approvata una variante urbanistica. La sentenza si riferisce a una disputa tra privati e il Comune di Favara, in provincia di Agrigento, riguardante un progetto commerciale situato vicino a un’area agricola. La decisione conferma che i permessi devono rispettare le normative urbanistiche vigenti.
Niente supermercato in zona agricola senza una variante urbanistica. Lo ha stabilito il Tar Sicilia, sezione di Palermo, con una sentenza che riguarda un contenzioso tra privati e il Comune di Favara su un progetto commerciale in un’area al confine con Agrigento. Al centro della vicenda la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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