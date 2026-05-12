Nikkei sale a 62.692 punti | l’Asia trema tra tensioni e petrolio

Il Nikkei ha chiuso a 62.692 punti, mentre l’indice Kospi di Seul ha registrato un calo significativo. Le tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz hanno sollevato preoccupazioni sui prezzi dell’energia, influenzando i mercati asiatici. Mentre il mercato giapponese si mantiene stabile, quello sudcoreano mostra segnali di instabilità. Le variazioni sono state evidenti anche nei prezzi del petrolio, che hanno subito fluttuazioni in risposta agli sviluppi nella regione.

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? Punti chiave Perché il Nikkei resiste mentre il Kospi di Seul crolla?. Come influirà la crisi nello Stretto di Hormuz sui prezzi dell'energia?. Chi deciderà i nuovi equilibri commerciali durante l'incontro in Cina?. Quanto incideranno i dati sull'inflazione USA sulla gestione del risparmio?.? In Breve Kospi scende del 3,5% verso gli 8.000 punti; MSCI Asia cala dello 0,6%.. Tensioni Iran-USA nello Stretto di Hormuz rischiano rincari energetici e costi assicurativi.. Visita di Trump in Cina prevista mercoledì per definire nuovi equilibri commerciali.. Attesa dati inflazione USA per orientare politiche monetarie e tassi d'interesse..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nikkei sale a 62.692 punti: l’Asia trema tra tensioni e petrolio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nikkei vola a 62.833 punti: il rally dopo i segnali USA-Iran? Cosa scoprirai Come influenzerà l'accordo USA-Iran i profitti delle multinazionali energetiche? Perché i risultati di Iveco Group sono in netto... Leggi anche: Nikkei sale nonostante le tensioni in Medio Oriente: lo yen cresce