Asia incerta | i mercati attendono l’esito tra Trump e Xi Jinping

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le borse asiatiche restano ferme in attesa delle decisioni dei leader statunitensi e cinesi, mentre i mercati globali seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Nonostante il rialzo dei titoli tecnologici a Wall Street, le piazze asiatiche non hanno registrato variazioni significative. Nel frattempo, si attendono i dati sulle vendite negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare la volatilità sui mercati di tutto il mondo.

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? Punti chiave Perché il rally tecnologico di Wall Street non ha trascinato l'Asia?. Come influenzeranno i dati sulle vendite USA la volatilità globale?. Quali decisioni tra Trump e Xi spingeranno i capitali verso Pechino?. Cosa determinerà il distacco tra il rialzo di Seul e il calo di Tokyo?.? In Breve Seul sale dell'1,75% mentre Hong Kong registra un rialzo dello 0,21%.. Tokyo perde lo 0,87%, Shenzhen lo 0,72% e Shanghai lo 0,54%.. Inflazione in Iran preoccupa gli investitori nonostante il rally tecnologico di Wall Street.. USA pubblicheranno dati su vendite al dettaglio, prezzi import e scorte imprese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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