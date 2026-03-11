Dopo giorni di silenzio, il governo interviene sulla crisi in Iran e chiede unità nazionale. La premier afferma che è necessario mantenere un fronte compatto di fronte alle tensioni nel paese mediorientale, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze. La posizione ufficiale viene comunicata dopo pressioni da parte delle opposizioni, che avevano criticato l’assenza di commenti da parte delle autorità italiane sulla situazione.

Meloni rompe il silenzio sull'Iran. Dalla timida condanna dell'azione di Usa e Israele, alla crisi energetica. Ecco cos'ha detto in Senato Tutte ragioni per le quali ha detto che “preferiremmo non affrontare da soli questo momento”, auspicando che “l’Italia parli con una sola voce”, compattandosi per difendere “gli interessi nazionali”. Qualcosa che, spiega, “ho fatto io e ha fatto il partito che guido quando, da leader del partito di opposizione, l’unico, non esitai a stare dalla parte del governo Draghi”, che all’epoca stava fronteggiando la crisi in Ucraina. Secondo Meloni, è ormai venuto “meno l’ordine mondiale condiviso”, destabilizzato “dall’invasione dell’Ucraina e dall’attacco di Hamas”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni rompe il silenzio sulla guerra in Iran: “Serve unità nazionale”

Articoli correlati

Iran, Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai: “Non ha mai smesso di fare il suo lavoro”La presidente del Consiglio Meloni rompe il silenzio sul caso del ministro della Difesa Crosetto volato a Cipro a poche ore dall'attacco in Iran da...

Guerra in Iran, un missile sulla Turchia intercettato dalla Nato. Erdogan: serve il dialogoDa due mesi, sul tavolo di Recep Erdogan c’è un «Piano d’emergenza Iran» che il presidente turco sperava di non dovere mai srotolare.

Tutto quello che riguarda Meloni rompe

Temi più discussi: Iran, Meloni rompe il silenzio: Dagli Usa nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non ci entriamo. Poi avverte: tasse più alte a chi specula su bollette e prezzi; Iran, Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai: Non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Iran, la premier rompe il silenzio: Meloni oggi riferirà in Parlamento; Meloni: l’Italia non entrerà in guerra. Pronti ad aumentare le tasse alle aziende che speculano sulle bollette.

Iran, Meloni rompe il silenzio: Preoccupata. Teheran non può avere i missili a lungo raggio. E su Crosetto…La guerra in Medio Oriente mi preoccupa e sarebbe stupido pensare che quello che accade non ci coinvolge. Così la premier Giorgia Meloni al tg 5. Non possiamo permetterci che l’attuale regime ... affaritaliani.it

Iran, Meloni rompe il silenzio: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarciLa Meloni si è recentemente espressa sulla guerra in Iran e su altre questioni parallele, ribadendo la posizione dell'Italia. newsmondo.it

Il Presidente emerito della Consulta motiva perchè la legge Meloni-Nordio rompe l'equilibrio dei poteri su cui si fonda uno Stato democratico. Da La Stampa del 10 marzo 2026 - facebook.com facebook

Iran, Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai: “Non ha mai smesso di fare il suo lavoro" x.com