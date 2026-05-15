Ascolti tv il commissario ‘Buonvino’ su Rai1 vince il prime time con il 17,9% di share

(Adnkronos) – È Rai1, con 'Buonvino – Misteri a Villa Borghese', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 14 maggio 2026. La seconda puntata della fiction tratta dai libri di Walter Veltroni ha incollato davanti allo schermo 2.937.000 spettatori, pari al 17.9% di share. Canale5, che ieri trasmetteva 'Forbidden Fruit', è stato visto da 1.847.000 spettatori, per uno share del 13.2%. Terzo posto per Rai2, che con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest ha coinvolto 1.286.000 spettatori, totalizzando uno share del 6.9%. Italia1, che ieri trasmetteva 'Le Iene', è stata la scelta di 1. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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