Ascolti tv 22 marzo | Imma Tataranni su Rai1 vince il prime time con il 25,3% di share

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri con la serie 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5' seguita da 4.099.000 telespettatori (share del 25,3%). Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' che ha totalizzato 1.851.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Terzo posto per il Nove. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tutto quello che riguarda Imma Tataranni

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Ieri sera è finalmente andata in onda la nuova puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore e… ragazzi, che puntata! Chi l’ha vista sa di cosa parlo: tensione fino all’ultimo minuto, colpi di scena ben calibrati e, come sempre, quel mix unico di sarcasmo facebook