Ascolti tv ieri giovedì 14 maggio chi ha vinto tra Buonvino Pechino Express Eurovision e Le Iene
I dati degli ascolti televisivi di ieri sera, giovedì 14 maggio, mostrano una competizione tra diversi programmi in prima serata. Tra le trasmissioni più seguite ci sono stati Buonvino, Pechino Express, Eurovision e Le Iene. La sfida tra i vari show ha coinvolto un pubblico vario, con alcune reti che hanno registrato numeri più alti rispetto ad altre. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, ma già si può notare una certa preferenza per alcune produzioni rispetto ad altre.
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 14 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) perdere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Buonvino (Rai 1) supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Eurovision (Rai 2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7), Comedy Match (Nove), Pechino Express (SkyUno) e Skyfall (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios
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