Ascolti tv ieri giovedì 14 maggio chi ha vinto tra Buonvino Pechino Express Eurovision e Le Iene

I dati degli ascolti televisivi di ieri sera, giovedì 14 maggio, mostrano una competizione tra diversi programmi in prima serata. Tra le trasmissioni più seguite ci sono stati Buonvino, Pechino Express, Eurovision e Le Iene. La sfida tra i vari show ha coinvolto un pubblico vario, con alcune reti che hanno registrato numeri più alti rispetto ad altre. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, ma già si può notare una certa preferenza per alcune produzioni rispetto ad altre.

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