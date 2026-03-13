Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo Pechino Express Ore 14 Del Debbio e Formigli

Ieri sera, giovedì 12 marzo, si sono svolti i principali ascolti televisivi con Don Matteo 15, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli. La prima serata ha visto confrontarsi questi programmi, ciascuno con i propri spettatori e risultati di ascolto. I dati ufficiali di Auditel hanno poi fornito le cifre precise sulla preferenza del pubblico tra le varie trasmissioni.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 12 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata, dove il ritorno di Don Matteo 15 (Rai 1) non ha rivali. La sfida dell’access prime time è invece un testa a testa serratissimo che vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) superare di un soffio Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, dietro il prete più famoso d’Italia, si piazzano Forbidden Fruit (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio le sfide informative tra Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli e Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

