Ascolti tv ieri 14 maggio 2026 dalla sfida Scotti - De Martino allo scontro tra Buonvino e Forbidden Fruit - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri, 14 maggio 2026, mostrano i risultati delle trasmissioni trasmesse in prima serata e durante l'Access prime Time. Tra gli eventi più seguiti ci sono stati lo scontro tra i conduttori Scotti e De Martino e il confronto tra Buonvino e Forbidden Fruit. In particolare, nell'Access prime Time, Affari Tuoi ha registrato un ascolto superiore rispetto a La... Questi sono i dati ufficiali relativi alla giornata televisiva di giovedì scorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui