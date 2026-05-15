Ascolti tv ieri 14 maggio 2026 dalla sfida Scotti - De Martino allo scontro tra Buonvino e Forbidden Fruit - I dati Auditel
I dati Auditel di ieri, 14 maggio 2026, mostrano i risultati delle trasmissioni trasmesse in prima serata e durante l'Access prime Time. Tra gli eventi più seguiti ci sono stati lo scontro tra i conduttori Scotti e De Martino e il confronto tra Buonvino e Forbidden Fruit. In particolare, nell'Access prime Time, Affari Tuoi ha registrato un ascolto superiore rispetto a La... Questi sono i dati ufficiali relativi alla giornata televisiva di giovedì scorso.
Gli ascolti tv di ieri, giovedì 14 maggio 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta sui principali canali Rai e Mediaset. Ecco tutti i dati Auditel dall'Access Prime Time alla prima serata. Ascolti tv ieri sera, giovedì 14 maggio 2026 Nella prima serata di giovedì 14 maggio 2026, Rai1 conquista la leadership degli ascolti grazie a Buonvino – Misteri a Villa Borghese, seguito da 2 milioni e 937 mila spettatori e uno share del 17,9%. Su Canale5, la serie Forbidden Fruit ottiene invece 1 milione e 847 mila spettatori, pari al 13,2%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest coinvolge 1 milione e 286 mila spettatori con il 6,9% di share. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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