I dati Auditel di ieri, giovedì 7 maggio 2026, mostrano diversi programmi di prima serata che si sono sfidati tra loro. Tra questi, Ore 14 Sera, dedicato al caso del delitto di Garlasco, ha riscosso una buona ascoltazione, mentre Forbidden Fruit e Le Iene hanno completato la serata con risultati significativi. La giornata si è conclusa con la sfida tra Scotti e De Martino, entrambi protagonisti di programmi di intrattenimento.

Gli ascolti di ieri, giovedì 7 maggio 2026, vedono lo scontro in prima serata tra diversi programmi di punta, da Ore 14 Sera incentrato sul caso del delitto di Garlasco a Forbidden Fruit a Le Iene. Nell'Access Prime Time, invece, protagonisti Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi. Ascolti tv ieri sera 7 maggio 2026 Ecco i programmi che si sono scontrati in prima serata. Buonvino - Misteri a Villa Borghese — su Rai 1 alle 21:30 Ore 14 Sera — su Rai 2 alle 21:20 Splendida Cornice — su Rai 3 alle 21:15 con Geppi Cucciari Dritto e Rovescio — su Rete 4 alle 21:30 Forbidden Fruit — su Canale 5 alle 21:55 Le Iene — su Italia 1 alle 21:15 Quantum of Solace — su TV8 alle 21:05 Qualcosa è cambiato — su La7D La7 Cinema alle 21:15 circa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 7 maggio 2026, dallo scontro tra Ore 14 Sera, Forbidden Fruit e Le Iene alla sfida Scotti - De Martino

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