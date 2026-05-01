I dati Auditel di ieri, giovedì 30 aprile 2026, mostrano le performance degli ascolti televisivi nelle fasce serali e dell'Access Prime Time. Tra gli eventi più seguiti ci sono stati lo scontro tra la fiction ambientata in Appennino e il film Forbidden Fruit. Inoltre, si sono confrontati due programmi di intrattenimento condotti rispettivamente da un celebre comico e un noto conduttore.

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 30 aprile 2026, vedono la sfida fra diversi programmi di punta dei principali canali Rai e Mediaset sia in prima serata sia nell’Access Prime Time. Su Rai1 è andato in onda il finale di stagione di Uno Sbirro in Appennino, mentre Canale 5 ha puntato sulla soap Forbidden Fruit. A contendersi il pubblico c’erano anche Le Iene su Italia1, l’approfondimento politico di Dritto e Rovescio su Rete4, il talk culturale Splendida Cornice su Rai3 e Piazza Pulita su La7. Nell’access, invece, si è rinnovato il duello tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti, protagonisti di una fascia sempre molto competitiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 30 aprile 2026, dallo scontro tra Uno Sbirro in Appennino e Forbidden Fruit alla sfida Scotti - De Martino - I dati Auditel

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Risultati più che soddisfacenti per il poliziesco Uno Sbirro in Appennino, la fiction di Rai1 con Claudio Bisio. L'ultimo appuntamento di ieri 30 aprile 2026 ha registrato Ascolti superiori ai 3mln di spettatori. Share al 18.9%. - facebook.com facebook

“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com